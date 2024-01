China Risun Aktie: Das sieht interessant aus!

Die technische Analyse der China Risun-Aktie ergibt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -5,56 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage nahe am aktuellen Kurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen keine starken Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die China Risun-Aktie einen Wert von 45 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt ebenfalls einen neutralen Wert von 47. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Insgesamt ergibt die technische Analyse gemischte Signale und führt zu einer neutralen Bewertung der China Risun-Aktie.