China Risun Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Diskussionen zu China Risun auf den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung hinsichtlich des Titels hin. In den letzten zwei Wochen haben sich die negativen Meinungen deutlich gehäuft und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Erkenntnisse stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein, da die Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für China Risun in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -8,06 Prozent im Vergleich des aktuellen Kurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von -2,84 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Risun liegt bei 46,81, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 58,72, wodurch sich auch hier eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral".