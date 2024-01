China Risun Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse von China Risun-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt des 200-Tage-Durchschnitts beträgt 3,42 HKD, während der aktuelle Schlusskurs bei 3,22 HKD liegt. Dies deutet auf eine Abweichung von -5,85 Prozent hin und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Im Gegensatz dazu beträgt der 50-Tage-Durchschnitt 3,24 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um China Risun zeigen kaum Veränderungen in der Internet-Kommunikation. Die Stimmung für die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Auch das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken zeigt sich neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt jeweils bei 47,62 bzw. 46,97 Punkten, was darauf hindeutet, dass China Risun weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Punkt der Analyse. Insgesamt wird China Risun daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.