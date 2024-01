China Resources Power Holding Adr Aktie: Der nächste große Wurf!

Die China Power-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses zeigt, dass der aktuelle Wert bei 15,7 HKD liegt, was in etwa auf dem Niveau des letzten Schlusskurses von 15,64 HKD (Unterschied -0,38 Prozent) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine kurzfristigere Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch einen gleitenden Durchschnitt von 14,87 HKD, was einem Anstieg von 5,18 Prozent über dem letzten Schlusskurs entspricht. Diese Analyse führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die fundamentale Analyse basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass China Power mit einem Wert von 7,64 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 11,28. Dies führt zu einer Unterschätzung der Aktie und einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf Dividenden schüttet China Power derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Power liegt bei 26,23, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 51, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Kategorie des RSI eine Einstufung als "Gut".

Insgesamt erhält die China Power-Aktie somit unterschiedliche Bewertungen basierend auf den verschiedenen Analysemethoden, wobei die technische Analyse zu einem "Gut"-Rating führt, die fundamentale Analyse eine "Gut"-Empfehlung ergibt und die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft wird.