China Resources Power Holding Adr Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Aktienkurs von China Power hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 35,33 Prozent erzielt, was mehr als 53 Prozent über dem Branchendurchschnitt für Versorgungsunternehmen liegt. In der Kategorie "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" liegt die mittlere Rendite bei -17,38 Prozent, was China Power mit 52,71 Prozent deutlich übertrifft. Diese starke Performance hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 15,66 HKD für den Schlusskurs der China Power-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 15,82 HKD, was einer Abweichung von +1,02 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine ähnliche Einschätzung hin, wobei ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Basis erfolgt.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu China Power in den sozialen Medien neutral. Jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Betrachtung führt.

In der fundamentalen Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Power mit 7,64 eine 32-prozentige Unterbewertung im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" auf, die mit 11,31 bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert ebenfalls eine Unterbewertung und führt somit zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Perspektive.

