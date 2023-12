China Resources Power Holding Adr Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Aktie von China Power liegt derzeit bei einer Dividendenrendite von 4, was eine negative Differenz von -0,99 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher neutral.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität nicht überschreitet. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird China Power in diesem Bereich ebenfalls neutral bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von China Power liegt mit 7,64 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 12. Dies lässt die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheinen und wird daher auf fundamentalen Kriterien basierend als positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für China Power zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral eingestuft wird.

Zusammenfassend wird China Power insgesamt mit "Neutral" bewertet, basierend auf Dividendenrendite, Sentiment und Buzz im Netz, Kurs-Gewinn-Verhältnis und Relative Strength Index.