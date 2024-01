China Resources Power Holding Adr Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Enstar Group Limited":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die China Power-Aktie beträgt aktuell 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass China Power überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für China Power daher ein "Gut"-Rating.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird als Dividendenrendite bezeichnet. China Power weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,9 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat China Power in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist China Power insgesamt ein "Neutral"-Wert in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von China Power mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,64 derzeit 32 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Perspektive.