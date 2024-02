China Resources LandADR Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für China Land wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass China Land weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,62, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich der Wert für China Land auf 30,42 HKD, während der eigentliche Kurs der Aktie bei 24,9 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -18,15 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 25,27 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien deuten auf überwiegend positive Meinungen und Stimmungen rund um China Land hin. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Der langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate für China Land. Daher wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls als "Neutral" bewertet.