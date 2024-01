China Resources LandADR Aktie: Jetzt geht’s los!

Die China Land-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 32,17 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 26,95 HKD, was einem Rückgang von 16,23 Prozent entspricht. Das führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 28,34 HKD, was einen Rückgang von 4,9 Prozent bedeutet und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die China Land-Aktie neutral sind. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der China Land-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die China Land-Aktie, basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Relative Strength Index.