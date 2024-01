China Resources GasADR Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Aktienkurs von China Gas verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -11,93 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Überperformance von 4,57 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" beträgt -16,49 Prozent, wobei China Gas aktuell 4,57 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich China Gas ist insgesamt positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Gas-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI von 47,95 ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Fundamental betrachtet wird China Gas im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,76 liegt die Aktie 5 Prozent unter dem Branchen-KGV von 11,33, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.