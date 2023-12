China Resources GasADR Aktie: Was für ein Erfolg!

China Gas: Analysten bewerten die Aktie als unterbewertet und angemessen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Gas liegt derzeit bei 10,76, was unter dem Branchendurchschnitt von 12,08 liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Einschätzung der Anlegerstimmung und Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Veränderung der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Auf den sozialen Medien zeigen sich jedoch überwiegend positive Meinungen und Themen rund um China Gas, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Gas-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird auch hier ein neutrales Rating vergeben.

Insgesamt ergibt die Analyse der fundamentalen Kriterien, der Anlegerstimmung und des RSI ein Bild von einer unterbewerteten Aktie, die jedoch neutral bewertet wird.