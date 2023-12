China Resources GasADR Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche hat China Gas in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +4,43 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der Sektor hatte im Durchschnitt eine Rendite von -16,36 Prozent. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Gas beträgt 10, während vergleichbare Unternehmen ein KGV von 12 aufweisen, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) von China Gas liegt bei 26,67, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,58, was zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über China Gas diskutiert, ohne klare Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen sind jedoch überwiegend positive Themen zu erkennen, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.