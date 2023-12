China Resources GasADR Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "VTech Holdings":

Die technische Analyse der China Gas-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 25,79 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 24,9 HKD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -3,45 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 23,81 HKD, was einen Abstand von +4,58 Prozent zur Aktie bedeutet und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite der China Gas-Aktie bei -6,77 Prozent, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gasversorgungsunternehmen" verzeichnet eine mittlere Rendite von -14,77 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier übertrifft China Gas mit einer Rendite von 7,99 Prozent die Branche deutlich und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Gas-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 44 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 43,61, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die China Gas-Aktie.