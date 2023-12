Ambarella Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die Ambarella-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten von insgesamt 9 Analystenbewertungen eine durchschnittliche Einstufung von "Gut" erhalten. Kein Analyst stuft die Aktie als "Neutral" oder "Schlecht" ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 96,79 USD, was einem potenziellen Anstieg um 59 Prozent vom letzten Schlusskurs (60,87 USD) bedeutet. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis bei 33,47 Punkten liegt, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Ambarella derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 67,73 USD liegt und der Kurs der Aktie um -10,13 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 liegt bei 52,69 USD, was einer Abweichung von +15,52 Prozent entspricht und zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Ambarella in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,91 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche sowie dem "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnet die Aktie eine Unterperformance und wird daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

