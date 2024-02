China Resources Cement Holdingsadr Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Building Materials liegt bei 6,32, was 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 29 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie eine positive Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Building Materials-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25, ein etwas längerfristigerer Indikator, zeigt hingegen an, dass die Aktie als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält China Building Materials eine gute Bewertung in Bezug auf den RSI.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über China Building Materials diskutiert wurde. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite erhält China Building Materials eine negative Bewertung, da die aktuelle Dividendenrendite von 2,62 Prozent unter dem Mittelwert von 6,17 Prozent liegt.

Insgesamt erhält China Building Materials gemäß den verschiedenen Kriterien eine positive Bewertung auf der Grundlage der Analyse.