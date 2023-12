China Resources Cement Holdingsadr Aktie: Endlich geschafft?

Die China Building Materials-Aktie hat laut einer technischen Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 2,96 HKD gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,72 HKD verzeichnet, was einer Abweichung von -41,89 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,97 HKD unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -12,69 Prozent entspricht. Diese Ergebnisse führen zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergab die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die China Building Materials-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die China Building Materials-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die China Building Materials-Aktie ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung und der technischen Faktoren eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die China Building Materials-Aktie.