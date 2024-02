China Resources Beer Holdingsadr Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Aktie der China Beer wurde kürzlich einer umfassenden Analyse unterzogen, um ihre Marktleistung und Attraktivität für Anleger zu bewerten.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Beer-Aktie derzeit sowohl positive als auch negative Bewertungen erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 41,14 HKD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 30,35 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 30,61 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 30,35 HKD liegt und daher zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die China Beer-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,65 Prozent erzielt, was 32,79 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. In der Getränkebranche beträgt die mittlere jährliche Rendite -18,24 Prozent, und die China Beer-Aktie liegt aktuell 32,4 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass die China Beer-Aktie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 16,38 liegt sie insgesamt 76 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Getränke", was zu einer positiven Bewertung von "Gut" führt.

Die Anlegerstimmung zeigt ebenfalls eine positive Tendenz, da die Diskussion in den sozialen Medien überwiegend positiv ist und die neuesten Nachrichten hauptsächlich positiv sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung von "Gut".

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung der China Beer-Aktie, basierend auf verschiedenen Analysemethoden und der Anlegerstimmung.