China Resources Beer Holdingsadr Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Aktienkurs von China Beer hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -36,49 Prozent verzeichnet, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt der "Verbrauchsgüter"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur gesamten "Getränke"-Branche, die eine mittlere Rendite von -13,31 Prozent erzielte, liegt China Beer mit einer Rendite von -23,18 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von China Beer liegt bei 42,17 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 64,29 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität von China Beer eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird China Beer daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Die technische Analyse der China Beer-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 45,92 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 34,2 HKD liegt daher um -25,52 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 37,03 HKD liegt der letzte Schlusskurs um -7,64 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Beer-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.