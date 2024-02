China Renewable Energy Investment, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Aktienkurs von China Renewable Energy Investment ist in den letzten 12 Monaten um -40,57 Prozent gefallen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" im Durchschnitt um -22,98 Prozent gesunken, was bedeutet, dass China Renewable Energy Investment eine Underperformance von -17,59 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -22,98 Prozent im letzten Jahr, und China Renewable Energy Investment lag 17,59 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei China Renewable Energy Investment derzeit 4, was eine negative Differenz von -1,92 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" ergibt. Infolgedessen erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern bewertet. Die Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für China Renewable Energy Investment weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Das Unternehmen erhält daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Fundamental betrachtet ist China Renewable Energy Investment aus Sicht der Analysten unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler). Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,58 gehandelt, was einem Abstand von 22 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 10,96 entspricht. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.