China Renewable Energy Investment Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Fokus bei der Analyse von China Renewable Energy Investment richtet sich nicht nur auf harte Faktoren wie Umsatz- und Gewinnzahlen, sondern auch auf weichere Faktoren wie die Kommunikation im Netz und die Stimmung der Anleger. In den vergangenen Monaten war die Diskussionsintensität rund um die Aktie durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Vergleicht man das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Renewable Energy Investment mit anderen Unternehmen der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", so ergibt sich eine Unterbewertung der Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten. Die Redaktion gibt daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des aktuellen Kurses von -11,43 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 64, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch -verkauft, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Renewable Energy Investment.