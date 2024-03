China Renewable Energy Investment Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Aktienkurs von China Renewable Energy Investment hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" um -40,57 Prozent verringert, was mehr als 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -21,08 Prozent, wobei China Renewable Energy Investment mit 19,49 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Renewable Energy Investment derzeit bei 0,14 HKD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,13 HKD liegt, was einer Abweichung von -7,14 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,13 HKD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Renewable Energy Investment liegt bei 57,14 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 39,71 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung wird China Renewable Energy Investment daher in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.