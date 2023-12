China Renewable Energy Investment Aktie: Jetzt knallt es!

Der Aktienkurs von China Renewable Energy Investment verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -41,76 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Unterperformance von 23,69 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" liegt bei -18,07 Prozent, und China Renewable Energy Investment liegt aktuell 23,69 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Renewable Energy Investment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,15 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,114 HKD liegt, was einer Abweichung von -24 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,13 HKD) zeigt eine Abweichung von -12,31 Prozent. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Renewable Energy Investment-Aktie einen Wert von 8,1 auf, was 33 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (12,02). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz der China Renewable Energy Investment-Aktie festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Insgesamt erhält die China Renewable Energy Investment-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen ein gemischtes Rating, wobei die fundamentale Analyse eine positive Bewertung ergibt, während die technische Analyse und das Sentiment auf eine negative Entwicklung hindeuten.