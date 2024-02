China Renewable Energy Investment Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

China Renewable Energy Investment: Bewertung und Analyse

China Renewable Energy Investment weist derzeit eine Dividende von 4,03 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Unabhängigen Stromerzeugern & Energiehändlern (5,92 %) niedriger ist. Die Differenz von 1,89 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die technische Analyse der China Renewable Energy Investment-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 0,14 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,128 HKD am Handelstag bedeutet einen Unterschied von -8,57 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,12 HKD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Renewable Energy Investment-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen über China Renewable Energy Investment in sozialen Medien signalisieren eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Renewable Energy Investment bei 8,58 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von Unabhängigen Stromerzeugern & Energiehändlern mit einem KGV von 11,01. Dies führt zu einer Unterbewertung des Titels und einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die China Renewable Energy Investment-Aktie.