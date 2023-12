China Renaissance Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der China Renaissance liegt bei 50, was eine neutrale Einschätzung bedeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht ebenfalls bei 50, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung basierend auf dem Relative Strength Index.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Renaissance derzeit 14,42, was 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 22 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf Dividenden schüttet die China Renaissance derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 5,75 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,75 %), was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde die Aktie von China Renaissance zuletzt diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Zudem gab es in den vergangenen Tagen weder stark positive noch negativen Themen rund um China Renaissance. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung sowohl basierend auf dem Relative Strength Index als auch auf dem Anleger-Sentiment. In der Fundamentalanalyse wird die Aktie hingegen als unterbewertet eingestuft, während die Dividendenpolitik als schlecht bewertet wird.