China Renaissance Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

China Renaissance hat kürzlich eine Dividendenrendite von 0% bekannt gegeben, was 5,88 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,88%. Dies bedeutet, dass der Ertrag niedriger ist und die Einstufung daher als "schlecht" erfolgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei China Renaissance. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der China Renaissance-Aktie nahe dem aktuellen Schlusskurs liegen. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Grundlage.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Renaissance zeigt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis einen Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt unserer Analyse als "neutral" bewertet.

Insgesamt erhält China Renaissance daher auf Basis der analysierten Kriterien eine neutrale Bewertung.