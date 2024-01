China Reinsurance Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

In den letzten vier Wochen gab es bei China Reinsurance keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wurde die Aktie als "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhielt China Reinsurance daher ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte China Reinsurance in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,57 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um -6,93 Prozent gefallen, was bedeutet, dass China Reinsurance um +7,5 Prozent besser abschnitt. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,95 Prozent, während China Reinsurance um 8,52 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für China Reinsurance ein "Neutral"-Rating. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 44,44, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 55,26 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Fundamental gesehen liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Reinsurance bei 7,53, was unter dem Branchendurchschnitt von 10,6 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.