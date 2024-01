China Reinsurance Aktie: Das ist beeindruckend!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Finanzen" hat die China Reinsurance-Aktie eine Rendite von 0,57 Prozent erzielt, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die gesamte "Versicherung"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -6,52 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Hier übertrifft China Reinsurance mit 7,1 Prozent die durchschnittliche Rendite deutlich. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Reinsurance derzeit bei 3,19 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,56 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Reinsurance-Aktie liegt bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 10,61 niedriger ist. Dies entspricht einer Unterbewertung von ca. 29 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Versicherung"-Branche. Aus fundamentaler Sicht erhält China Reinsurance daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält China Reinsurance daher aufgrund ihrer Performance in den genannten Kategorien ein insgesamt solides Rating, was Anlegern einen Einblick in die Entwicklung und Einschätzung der Aktie ermöglicht.