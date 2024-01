China Reinsurance Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für China Reinsurance wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 zeigt aktuell 100 Punkte, was darauf hinweist, dass China Reinsurance überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die China Reinsurance-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der China Reinsurance von 0,43 HKD mit -15,69 Prozent Entfernung vom GD200 (0,51 HKD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 0,44 HKD auf und signalisiert somit ein "Neutral"-Signal. Unter dem Strich wird der Kurs der China Reinsurance-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gibt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie tendenziell durchschnittliche Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die China Reinsurance-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von China Reinsurance mit 3,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,57 liegt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die China Reinsurance-Aktie eine durchwachsene Bewertung, wobei sie in verschiedenen Bereichen sowohl "Schlecht" als auch "Neutral" bewertet wird.