China Reinsurance Aktie: Ruhe bewahren!

Das Anleger-Sentiment für China Reinsurance ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Insgesamt gab es weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen, weder in den vergangenen ein, zwei Tagen, noch im vergangenen Monat. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Reinsurance derzeit bei 7 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse lediglich 7,53 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 30 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 10. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten. Ebenso wurden keine bedeutend intensiveren Diskussionen über das Unternehmen geführt. Daher erhält die China Reinsurance-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Reinsurance-Aktie liegt bei 46,15 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 52,78 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.