China Reinsurance Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die China Reinsurance hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,88 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 4,71 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Reinsurance bei 6,92 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 10,09. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Reinsurance liegt bei 44,44, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder positive noch negative Tendenzen wurden in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, registriert. Daher wird auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält die China Reinsurance in allen Kategorien die Einstufung als "Neutral".