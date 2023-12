China Reinsurance Aktie: Es geht auch anders!

Der Aktienkurs von China Reinsurance hat im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Finanzen" eine überdurchschnittliche Performance gezeigt. Mit einer Rendite von 0,57 Prozent übertrifft das Unternehmen den Durchschnitt um mehr als 7 Prozent. In der "Versicherung"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate bei -6,16 Prozent, wobei China Reinsurance mit 6,73 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Performance hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet China Reinsurance im Vergleich zur Branche eine niedrigere Rendite aus. Mit 3,19 % liegt sie 1,37 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 4,56 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von China Reinsurance bei 0,52 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,43 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um -17,31 Prozent unter dem GD200 liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,44 HKD, was einen Abstand von -2,27 Prozent zur Aktie bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Äußerungen zu China Reinsurance waren neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.