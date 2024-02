China Regenerative Medicine International Aktie: Der weitere Knall!

Die China Regenerative Medicine-Aktie befindet sich derzeit unter Berücksichtigung der technischen Analyse in einer schlechten Position. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 0,71 HKD, was zu einem Abstand von -42,96 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 0,405 HKD führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) bei 0,52 HKD, was einer Differenz von -22,12 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich basierend auf beiden Zeiträumen das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Regenerative Medicine-Aktie zeigt ebenfalls eine negative Bewertung. Mit einem RSI von 93,33 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 66,27 für 25 Tage, wird die Aktie als "Schlecht" bzw. "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt die China Regenerative Medicine-Aktie mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,7 Prozent, was zu einer weiteren negativen Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigt keinen eindeutig positiven oder negativen Trend. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität ergibt eine neutrale Bewertung, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung für China Regenerative Medicine.

Insgesamt ergibt sich somit ein insgesamt negatives Bild für die China Regenerative Medicine-Aktie in Bezug auf die technische Analyse, den RSI und die Dividendenrendite, während das langfristige Stimmungsbild neutral eingestuft wird.