China Reform Health Management And Services Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die China Reform Health Management And Services Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 11,75 CNH. Inzwischen liegt der aktuelle Kurs bei 9,67 CNH, was einer Distanz zum GD200 von -17,7 Prozent entspricht und als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 11,76 CNH, was einem Abstand von -17,77 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Die Gesamtnote für die Aktie lautet somit "Schlecht".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz schwach ist, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenpolitik von China Reform Health Management And Services wird aufgrund der niedrigeren Dividendenzahlungen im Vergleich zum Branchendurchschnitt als "Schlecht" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance im Gesundheitspflege-Sektor zeigt sich, dass die Rendite von China Reform Health Management And Services um mehr als 6 Prozent über der Durchschnittsrendite liegt. Dies führt zu einem positiven Rating von "Gut" in dieser Kategorie. Im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche liegt die Rendite der Aktie ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt, was zu einer sehr guten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der China Reform Health Management And Services Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz sowie der Dividendenpolitik und des Branchenvergleichs.