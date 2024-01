China Reform Health Management And Services Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der China Reform Health Management And Services wird mit 99,33 als "überkauft" eingestuft, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 69,8 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat China Reform Health Management And Services in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,88 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -7,53 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +32,41 Prozent für China Reform Health Management And Services entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -1,99 Prozent, wobei China Reform Health Management And Services um 26,87 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. Obwohl sich die Stimmung für China Reform Health Management And Services in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, wird die Aktie immer noch als "Gut" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Auch hier erhält China Reform Health Management And Services eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über China Reform Health Management And Services besonders positiv diskutiert. Die Anleger interessieren sich hauptsächlich für positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Gut" bewertet.