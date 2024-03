China Reform Health Management And Services Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Reform Health Management And Services-Aktie liegt bei 7673,51, was dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 48,59, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Bewertung hin.

Die Stimmung der Anleger bezüglich China Reform Health Management And Services ist positiv, was zu einer guten Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie aufgrund des längerfristigen gleitenden Durchschnitts eine schlechte Bewertung, während der kurzfristige Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend wird die China Reform Health Management And Services-Aktie auf der Grundlage verschiedener Indikatoren neutral bewertet.

China Reform Health Management And Services kaufen, halten oder verkaufen?

