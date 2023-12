China Reform Health Management And Services Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der China Reform Health Management And Services-Aktie ist in den letzten 7 Tagen auf 77 gestiegen, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 46,14, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Reform Health Management And Services beträgt 7673, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Gesundheitsdienstleister" als neutral eingestuft wird, da es weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf den Aktienkurs hat China Reform Health Management And Services im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,4 Prozent erzielt, was 6,08 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Jedoch bietet das Unternehmen gegenwärtig keine Dividendenrendite, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche zu einer unterdurchschnittlichen Ausschüttungspolitik führt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

