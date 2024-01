China Reform Health Management And Services Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

China Reform Health Management And Services hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 24,88 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Gesundheitsdienstleister"-Branche eine Outperformance von +32,04 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Gesundheitspflege"-Sektor insgesamt eine mittlere Rendite von -1,73 Prozent. Dies zeigt, dass China Reform Health Management And Services in beiden Bereichen eine überdurchschnittliche Leistung erbracht hat und daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die China Reform Health Management And Services derzeit mit einem Wert von 43,96 bewertet, was als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 65, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des RSI ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist China Reform Health Management And Services ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7673,51 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Reform Health Management And Services-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,84 CNH liegt, was einer Überbewertung von +5,83 Prozent entspricht und daher als "Gut" bewertet wird. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe bei -2,94 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die China Reform Health Management And Services-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.