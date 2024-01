China Rare Earth Aktie: Was soll man davon noch halten?

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich China Rare Earth betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um China Rare Earth diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -34,62 Prozent, was 39,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (5,1 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 5,1 Prozent. China Rare Earth liegt derzeit 39,72 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Technische Analyse: Die trendfolgenden Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt der China Rare Earth-Aktie beträgt derzeit 0,41 HKD, was 19,51 Prozent unter dem letzten Schlusskurs (0,33 HKD) liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (0,36 HKD) liegt mit 8,33 Prozent Abweichung unter dem letzten Schlusskurs. Daher wird China Rare Earth auf Basis dieser Indikatoren mit "Schlecht" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für China Rare Earth beträgt 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 76,47, was darauf hinweist, dass China Rare Earth überkauft ist und daher mit "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass China Rare Earth in Bezug auf die Stimmung, den Branchenvergleich und die technische Analyse als "Schlecht" bewertet wird.