China Rare Earth Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die China Rare Earth-Aktie hat in verschiedenen Kategorien eine schlechte Bewertung erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -5,9 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen in der Branche Metalle und Bergbau. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch Analysten.

In Bezug auf den Aktienkurs hat China Rare Earth in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,42 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -44,13 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Performance deutlich darunter. Dies führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral eingestuft, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen wurden.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Rare Earth-Aktie sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Basis als überkauft gilt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die China Rare Earth-Aktie in verschiedenen Bereichen eine schlechte Bewertung und Anleger sollten dies bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.