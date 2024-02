China Rare Earth Aktie: Aus, Aus, Aus!

China Rare Earth wird als überbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 53,37, was einem Abstand von 28 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 41,54 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete China Rare Earth eine Performance von -39,42 Prozent, was einer Underperformance von -31,85 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für "Metalle und Bergbau" entspricht. Auch im Vergleich zum Sektor "Materialien", welcher eine mittlere Rendite von -7,58 Prozent erzielte, lag China Rare Earth um 31,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Rare Earth-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,39 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,305 HKD liegt, was einem Unterschied von -21,79 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, mit einem neutralen Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für China Rare Earth 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt zeigt die Bewertung, dass China Rare Earth auf fundamentalen, branchenspezifischen und technischen Basis mit "Schlecht" und "Neutral"-Empfehlungen versehen wird.