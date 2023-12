China Railway Signal, Communication Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

China Railway Signal & Communication hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,31 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -13,71 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,02 Prozent im Branchenvergleich für China Railway Signal & Communication. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,83 Prozent im letzten Jahr. China Railway Signal & Communication übertraf diesen Durchschnittswert um 9,14 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die China Railway Signal & Communication-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von China Railway Signal & Communication derzeit bei 7,79 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 5,56 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von +2,23 Prozent zur China Railway Signal & Communication-Aktie, wodurch die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.

Gemäß der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Railway Signal & Communication mit einem Wert von 6,71 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Das Branchen-KGV liegt bei 53,25, was einen Abstand von 87 Prozent zum KGV von China Railway Signal & Communication bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

