China Railway Signal, Communication Aktie: Ist es vollbracht?

Die technische Analyse der China Railway Signal & Communication-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapierpreis im neutralen Bereich befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,76 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 2,59 HKD liegt, was einer Abweichung von -6,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 2,58 HKD, was einer Abweichung von +0,39 Prozent entspricht, und daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die China Railway Signal & Communication-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen, basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Railway Signal & Communication mit 7,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,59 Prozent. Die Redaktion bewertet dies als "Gut" in Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der China Railway Signal & Communication neutral ist. Der RSI7 liegt bei 59,09 und der RSI25 bei 54,37, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.