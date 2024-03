China Railway Hi-tech Industry Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Aktienkurs von China Railway Hi-tech Industry hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um -6,02 Prozent gesteigert, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -19,01 Prozent verzeichnete, liegt China Railway Hi-tech Industry mit einer Rendite von 12,99 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass China Railway Hi-tech Industry weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 52,63 Punkten, während der RSI25 bei 45,86 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In den letzten Wochen konnte eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei China Railway Hi-tech Industry festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. In Bezug auf die Diskussionsstärke konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in diesem Bereich ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 7,89 CNH der China Railway Hi-tech Industry um +4,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -7,39 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Neutral" bewertet.