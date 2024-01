China Railway Hi-tech Industry Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für China Railway Hi-tech Industry liegt bei 21,21, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 59,29 und wird als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,31 Prozent erzielt, was 2,04 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt 1,44 Prozent, und China Railway Hi-tech Industry liegt aktuell 1,87 Prozent darüber. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, wird betrachtet. Für die China Railway Hi-tech Industry-Aktie beträgt der längerfristigere 200-Tages-Durchschnitt 9,1 CNH, was eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,69 CNH, und somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über China Railway Hi-tech Industry wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält China Railway Hi-tech Industry insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.