China Railway Construction-H Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

China Railway Construction: Analysten geben "Neutral" bis "Gut" Bewertung

China Railway Construction hat eine Dividendenrendite von 6,87 %, die im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (6,54 %) nur leicht höher ist. Der Unterschied beträgt 0,33 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Railway Construction beträgt 23,64, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen eine überwiegend negative Stimmung und Einschätzungen zur China Railway Construction. In den letzten zwei Wochen überwiegen negative Meinungen und Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Sieben Handelssignale bestätigen dieses Bild, mit 0 positiven und 7 negativen Signalen. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet wird.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,48 % erzielt, was 8,6 % über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Auch im Vergleich zur jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" von -9,55 %, liegt China Railway Construction aktuell um 10,03 % darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt wird China Railway Construction von Analysten und der Anlegerstimmung als neutral bis gut bewertet, trotz der überwiegend negativen Meinungen in den sozialen Medien.