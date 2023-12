China Railway Construction-H Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Stimmung und Diskussionen um die China Railway Construction-Aktie sind in den letzten Wochen analysiert worden. In Bezug auf die Stimmungsänderung der Anleger gab es keine signifikante Tendenz, weshalb diese neutral bewertet wird. Hingegen wurde das Unternehmen in Diskussionen häufiger als üblich erwähnt und erhielt somit vermehrt Aufmerksamkeit von Anlegern, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist China Railway Construction derzeit eine Dividendenrendite von 6,41% auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 6,34% liegt. Daher wird die Dividendenrendite als neutral eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Railway Construction-Aktie liegt bei 27,59, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und somit positiv bewertet wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 45 und wird daher neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von China Railway Construction mit einem Wert von 2,29 deutlich niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche, was auf eine Unterbewertung hindeutet und somit positiv bewertet wird. Daher erhält die Aktie eine positive Einstufung aus fundamentaler Sicht.