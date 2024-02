China Railway Construction-H Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von China Railway Construction beträgt derzeit 2,44, was 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Wir betrachten sowohl den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 42,86 Punkten, was bedeutet, dass die China Railway Construction-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, also der RSI auf 25-Tage-Basis, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 45,77), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität im Internet, gemessen an der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, kann neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf China Railway Construction haben wir langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Was die Dividende betrifft, so liegt China Railway Construction mit einer Ausschüttung von 6,87 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt Bauwesen (6,55 %). Die Differenz von 0,32 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral".