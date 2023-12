China Railway Construction-H Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf miteinander in Beziehung gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die China Railway Construction-Aktie beträgt aktuell 58. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt einen Wert von 52,17, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu China Railway Construction somit ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber China Railway Construction eingestellt waren. Es gab insgesamt 12 positive und ein negatives Stimmungsbild. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, weshalb auf Basis der Stimmungsanalyse eine "Gut"-Einschätzung vergeben wird. Die Optimierungsprogramme haben hingegen mehrheitlich negative Handelssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält China Railway Construction von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Dividende: Die Dividendenrendite von China Railway Construction beträgt derzeit 6,41 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 6,29 Prozent liegt. Aufgrund dieses Resultats erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Sentiment und Buzz: In den letzten vier Wochen konnte bei China Railway Construction eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

