China Railway Construction-H Aktie: Käufer sollten sich sputen!

China Railway Construction: Aktivität im Netz und fundamentale Bewertung

Die China Railway Construction-Aktie verzeichnet eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt eine "Schlecht"-Einstufung für China Railway Construction.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Railway Construction mit 2,29 unter dem Branchendurchschnitt von 47,1 im Bereich "Bauwesen". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die China Railway Construction-Aktie zeigt einen Wert von 20, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Bewertung ergibt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage Basis (41,51) wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für China Railway Construction.

Für Anleger, die in die Aktie von China Railway Construction investieren, ist die Dividendenrendite in Höhe von 6,41 % attraktiv, da sie einen Mehrertrag gegenüber dem Branchendurchschnitt im Bereich "Bauwesen" erzielen können. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ergibt sich daher als "Neutral".