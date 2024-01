China Railway Construction-H Aktie: Grund zur Sorge?

Die Stimmung der Anleger bezüglich China Railway Construction ist positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen dominierten vor allem positive Themen in den Gesprächen, während in den letzten ein bis zwei Tagen ebenfalls hauptsächlich positive Themen im Fokus standen. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie. Allerdings ergaben tiefgehende Analysen, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält die China Railway Construction auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers dennoch eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Railway Construction mit 6,87 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 6,33 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Railway Construction liegt bei 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 46,3, was auf eine neutrale Bewertung für die nächsten 25 Tage hinweist. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt China Railway Construction aktuell bei 2,32, was 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 47 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.